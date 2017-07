Afghanistan: une attaque de talibans contre un camp militaire fait 26 morts

Une attaque de talibans contre le camp militaire de Karzali, dans le sud de la province de Kandahar, a fait 26 morts parmi les soldats afghans et 80 dans les rangs des terroristes, annonce la chaîne télévisée Tolo News.

Selon la chaîne, l'attaque s'est déroulée entre 22h00 mardi et 03h00 du matin mercredi. L'armée a dû faire appel à l'aviation pour bombarder les assaillants.

Les Talibans d'Afghanistan enlèvent 70 villageois et en exécutent 7

Ce camp est situé dans le sud de la province de Kandahâr, à proximité du Helmand voisin, un fief taliban où domine la culture du pavot dont ils tirent l'essentiel de leurs revenus.

«Les terroristes ont attaqué le camp à Karzali la nuit dernière. Les soldats ont résisté avec bravoure et tué plus de 80 terroristes», a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, le général Dawlat Waziri, qui a avancé un bilan de 26 morts et 13 blessés dans les rangs de l'armée.

Lundi matin, l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier à majorité chiite de Kaboul, a fait 35 morts et 42 blessés, selon un bilan établi par le ministère afghan de l'Intérieur.

Les talibans ont revendiqué l'attaque sur leur compte Twitter, affirmant avoir «visé un bus transportant des membres du NDS [services de renseignements, ndlr] et fait 37 morts» parmi eux.

Le 31 mai, un attentat suicide au camion piégé a fait 150 morts et un demi-millier de blessés dans la capitale. Il s'agit de «l'attaque documentée la plus meurtrière» depuis le renversement du régime des talibans, fin 2001, selon la Mission d'assistance de l'Onu en Afghanistan (Manua), qui faisait état lundi dernier de 1.662 civils tués au premier semestre.