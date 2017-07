Certains pays étrangers «renforcent leur présence militaire près des frontières russes»

© AFP 2017 PIERRE VERDY Un avion de reconnaissance britannique AWACS frôle la frontière russe

Considérant les démarches russes au Proche-Orient et en Transcaucasie comme une menace, certains pays étrangers ne cessent d'accroître la présence de leurs forces militaires près de la frontière russe, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«Nos activités visant à stabiliser la situation au Proche-Orient et maintenir la paix en Transcaucasie sont jugées par certains pays comme dangereuses pour leur intérêts nationaux et coalisés», a-t-il souligné.

Et d'ajouté qu'en vue d'empêcher la Russie de résoudre les problèmes internationaux et régionaux, un certain nombre de pays continuent à «utiliser la force militaire pour atteindre leurs objectifs géopolitiques et renforcent leur présence militaire près de la frontière russe».