Pyongyang menace de rayer de la carte les USA grâce à une frappe nucléaire préventive

La Corée du Nord peut porter une frappe nucléaire surprise contre les États-Unis, a déclaré le ministre nord-coréen de la Défense Pak Yong-sik cité par l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

«Si nos ennemis s'en tiennent à leur théorie de frappe nucléaire préventive, qui présente un danger pour eux-mêmes, et s'ils sous-évaluent la position stratégique de la Corée du Nord, l'armée révolutionnaire invincible du Paektu [mont légendaire nord-coréen, ndlr] portera une frappe nucléaire surprise au cœur de l'empire américain et rasera les États-Unis, achevant la mission historique de réunification de son pays», a indiqué le général Pak Yong-sik lors d'une réunion solennelle organisée à Pyongyang à l'occasion du 64e anniversaire de la fin de la guerre de Corée.

© REUTERS/ Damir Sagolj Renseignement US: la Corée du Nord talonne le club des puissances nucléaires

Selon le ministre, les États-Unis redoutent la montée en puissance de l'armée nord-coréenne et se préparent à réaliser un bombardement nucléaire de la Corée du Nord.

La Corée du Nord et les États-Unis sont en état de guerre. Les deux pays n'ont pas signé de traité de paix. En plus, Pyongyang estime que l'accord d'armistice signé entre la Corée du Nord et la Chine d'une part, et l'Onu d'autre autre, à Panmunjeom le 27 juillet 1953, est devenu caduc en raison des préparatifs militaires des États-Unis et de la Corée du Sud.

Les Nord-Coréens se considèrent comme les vainqueurs de la guerre de Corée et célèbrent le 27 juillet le Jour de la victoire sur les États-Unis.

À l'heure actuelle, Pyongyang crée et teste activement des armes nucléaires et balistiques malgré les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'Onu et certains pays. La Corée du Nord déclare que ses missiles balistiques intercontinentaux sont capables de frapper n'importe quel point du globe.