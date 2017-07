Crise qatarie: l’UE s’investit de plus en plus dans le règlement

La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a suggéré des négociations directes entre le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte pour désamorcer au plus vite la crise dans le Golfe. Ahmed Talaat, du Centre de recherche arabe au Caire, s’est exprimé sur cette question dans un entretien avec Sputnik.

L'Union européenne se déclare prête à soutenir les processus de négociations sur la crise qatarie et à aider à trouver une solution, a rappelé Ahmed Talaat à Sputnik.

© AFP 2017 Hassan Ammar Crise du Golfe: privé du soutien de l’Occident, Riyad ne peut rien contre le Qatar

«Par ailleurs, les Européens sont prêts à mener la lutte contre le terrorisme conjointement avec les médiateurs pour la résolution de la crise qatarie. Il se peut qu'ils s'en occupent dans les jours qui viennent», a espéré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il fallait engager tous les moyens politiques et diplomatiques pour faire pressions sur les pays qui avaient imposé le blocus au Qatar et sur le Qatar lui-même.

© AFP 2017 STR Le Quartet arabe réduit ses exigences envers le Qatar

«Il faut que tous les acteurs du conflit se mettent à la table des négociations. L'avenir de la région arabe et de l'ensemble du Proche-Orient en dépend», a insisté l'expert.

Il a prévenu que l'ultérieure aggravation de la situation comportait un risque de guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que l'ingérence militaire de la Turquie dans la région ne pouvait que provoquer la tension dans plusieurs pays.