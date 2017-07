Drone de la coalition arabe abattu au-dessus de l’Arabie saoudite, les détails dévoilés

Dans un entretien accordé à Sputnik, le général de brigade yéménite Aziz Rashid, membre des forces opposées au Président en exercice, a communiqué les détails relatifs au drone de la coalition arabe détruit dans le ciel de l’Arabie saoudite, non loin de la frontière du Yémen.

Les forces opposées au Président du Yémen, Abdrabbo Mansour Hadi, sont parvenues à restaurer une station radar d'alerte rapide, ce qui leur a permis de localiser et d'abattre ce 25 juillet un drone de la coalition arabe, détecté au-dessus de la province de Najran, en Arabie saoudite, à proximité de la frontière avec le Yémen.

«Il y a peu de temps, l'armée [rebelle, ndlr] a réussi à reconstruire la station radar d'alerte rapide. Grâce à cela, il est possible de repérer efficacement l'aviation de la coalition même à basse altitude, ce qui limite considérablement les capacités de l'ennemie. C'est un grand saut pour l'armée yéménite», a souligné M.Rashid.

D'après lui, les forces de l'opposition ont pu ramasser les débris du drone détruit et ont réussi à obtenir les informations recueillies par l'appareil.

«Ce sont des clichés des positions des militaires au Yémen et une carte avec les frappes prévues contre nos positions.»

Le général a également ajouté que ce n'était pas la première opération de ce genre. Auparavant, l'armée yéménite avait abattu 15 hélicoptères dans le ciel du Yémen. Mais, cette fois, le drone a été détruit en Arabie saoudite.

© REUTERS/ Anees Mahyoub 20 civils tués dans un raid aérien au Yémen

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien Président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont créé leurs organes du pouvoir.

La coalition arabe effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 6.600 morts, dont environ la moitié de civils, selon les Nations unies.