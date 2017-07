Le 9 mai, fête de la Victoire contre le nazisme devient nationale en Israël

C'est désormais officiel. La Knesset a voté une loi qui officialise la fête de la Victoire contre le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale, célébrée en Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique le 9 mai.

«C'est notre devoir, à la fois pour les parlementaires et pour les citoyens d'Israël, de maintenir et d'immortaliser la mémoire durant le Jour de la Victoire pour les générations futures. On est obligé de le faire», a souligné Oded Forer, député du parti Israel Beytenou (Israël Notre maison).

Il a ajouté que le Jour de la Victoire ne devrait jamais être oublié et que plus d'un million et demi de Juifs avaient combattu durant la Seconde Guerre mondiale.

«Aujourd'hui est un autre Jour de la Victoire», a déclaré en russe Naftali Bennett, ministre israélien de l'Éducation.

Le Jour de la Victoire, célébré le 9 mai en Russie et dans la plupart des pays de l'ancienne Union soviétique, est le jour commémorant la signature à Berlin de l'acte de capitulation de l'Allemagne et la fin pour les Soviétiques de la Grande Guerre patriotique.