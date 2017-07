Le PDG de XCoal prêt à venir à Kiev pour discuter d'un pot-de-vin à Porochenko

Persuadé de parler au Premier ministre ukrainien, Vladimir Groïssman, le PDG du producteur américain de charbon Xcoal Energy & Resources, Ernie Thrasher, a promis à des humoristes russes de venir à Kiev pour discuter des livraisons de charbon dans le pays et même un pot-de-vin au Président ukrainien Piotr Porochenko, si cela est nécessaire.

Le chef de l'entreprise américaine Xcoal Energy & Resources, Ernie Thrasher, a été la nouvelle victime des célèbres humoristes adeptes des canulars téléphoniques Vladimir Krasnov, connu sous le pseudonyme de Vovan, et son ami Alekseï Stolyarov, surnommé Lexus.

Se faisant passer pour le Premier ministre ukrainien, Vladimir Groïssman, les humoristes lui ont déclaré avoir déjà discuté la question des livraisons de charbon américain en Ukraine avec le secrétaire à l'Énergie Rick Perry.

Ernie Thrasher a confirmé que le prix actuel du charbon pour l'Ukraine serait de 113 dollars (97 EUR) par tonne et que l'accord sur la livraison de 700.000 tonnes de charbon serait en vigueur entre les mois d'août et de décembre 2017. Il a également assuré «M.Groïssman» que les Américains étaient prêts à participer au développement de l'industrie ukrainienne du charbon en proposant leurs technologies d'extraction du charbon et de protection de l'environnement.

À son tour, «M.Groïssman» a évoqué l'existence de «la fondation spéciale Piotr Porochenko» destinée à rendre les coopérations plus fructueuses.

«S'il est nécessaire d'accélérer en quelque sorte le processus de coopération ou d'acheter des gisements, les sociétés étrangères lui versent, en règle générale, 10% du prix des contrats […]. On peut le faire en liquide directement au Président», a précisé l'humoriste.

L'homme d'affaires s'est dit heureux «de le rencontrer et de discuter cette question» lors d'une prochaine visite en Ukraine.

«Si vous avez du temps le 31 juillet, ce sera un grand honneur de vous voir et d'en parler», a conclu M.Thrasher.