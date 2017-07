Melania et Ivanka Trump dans le top 50 des personnalités politiques les plus belles

L’épouse du Président américain, Melania Trump, ainsi que la fille du locataire de la Maison-Blanche, Ivanka Trump, ont été portées sur la liste des personnalités politiques les plus belles de Washington.

Le journal The Hill a présenté sa liste annuelle des personnalités politiques les plus belles de Washington. La première dame des États-Unis, Melania Trump, et la fille de Donald Trump, Ivanka, sont dans le top 50.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Melania Trump débarque à Paris comme une vraie Jackie Kennedy

Les lecteurs du journal ont proposé les candidates potentielles. Le top 50 a été réalisé par vote.

Le journal précise que, cette année, le classement a des particularités. Pour la première fois, les 50 plus belles personnalités politiques sont classées par ordre alphabétique sans hiérarchisation.

Selon The Hill, Ivanka Trump souligne qu'elle n'a pas de techniques spéciales pour entretenir sa beauté. Elle dit préférer méditer dans le jardin avec ses enfants.

Melania Trump raconte pour sa part qu'elle «est constante» en ce qui concerne la mode et qu'elle s'habille de façon appropriée en fonction de l'évènement.