La flotte US du Pacifique prête à réaliser une frappe nucléaire contre la Chine

Le commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique, Scott Swift, s'est déclaré prêt jeudi à réaliser une frappe nucléaire contre la Chine si le Président Donald Trump le lui ordonne, relate Associated Press.

© AFP 2017 PAUL CROCK Deux bombardiers stratégiques US B-1B survolent la mer de Chine méridionale

«La réponse est oui», a-t-il indiqué lors d'une conférence sur la sécurité en Australie, en répondant à la question d'un scientifique qui voulait savoir s'il effectuerait une frappe nucléaire contre la Chine sur l'ordre de Donald Trump.

La Flotte américaine déployée dans le Pacifique compte trois porte-avions nucléaires et plus de vingt sous-marins nucléaires.

La veille, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, a déclaré que la Chine pourrait être le principal concurrent des États-Unis. Parmi la Chine, la Russie et l'Iran, «je choisirai la Chine», a-t-il indiqué dans une interview au Washington Free Beacon. Ce pays pourrait le plus concurrencer les États-Unis dans une perspective à moyen et à long terme, selon lui.

© Sputnik. Maria Chapligina Des chasseurs chinois obligent un avion espion US à changer de cap

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont beaucoup dégradées ces derniers mois. Les tensions les plus importantes sont liées à la mer de Chine orientale. La Chine et certains pays de la région dont le Japon, les Philippines et le Vietnam, ont des divergences concernant les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale. Washington ne considère pas les territoires en litige comme chinois et insiste sur son droit de se déplacer et d'agir partout où cela est autorisé par le droit international.