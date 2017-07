Cyberscandale en Suède: le Premier ministre remanie son gouvernement

© AFP 2017 Jonathan NACKSTRAND Stockholm: le Premier ministre suédois se trouvait à 300m du sac bourré d'explosifs

Le chef du gouvernement Stefan Löfven a annoncé jeudi le départ des ministres chargés de l'Intérieur et des Infrastructures, emportés par un scandale sur l'externalisation de certains registres de données confidentielles.

Selon les médias locaux, le ministre de l'Intérieur Anders Ygeman n'a pas informé à temps le Premier ministre de l'existence des fuites en question. Pour sa part, la ministre des Infrastructures, Anna Johansson, assure n'avoir été mise au courant que tardivement.

«Je n'ai pas l'intention de plonger la Suède dans une crise politique», a déclaré M.Löfven devant la presse. «J'ai envisagé plusieurs alternatives, et choisi la meilleure pour le pays», a-t-il souligné.

À l'origine de la crise actuelle est la décision de l'Agence publique de transports de Suède de confier le registre des permis de conduire à des techniciens n'ayant pas d'habilitation de sécurité en République tchèque et en Roumanie, dans le cadre d'un contrat d'externalisation informatique.

D'après les médias suédois, cette démarché aurait pu compromettre l'identité d'agents des services de renseignement et d'autres personnes bénéficiant d'adresses et d'identités secrètes, ainsi que des informations sur les ports, les ponts, les réseaux ferré et routier.