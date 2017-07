La base chinoise en Afrique possède des niveaux secrets

La superficie de la première base navale chinoise à l’étranger, située à Djibouti, est beaucoup plus importante qu’on ne le croyait, selon Stratfor.

© AP Photo/ Xinhua News Agency/Wu Dengfeng La Chine construit sa première base militaire à l’étranger

La base de Djibouti, première base chinoise à l'étranger, possède des niveaux souterrains et sa superficie est en réalité beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, selon des données de la plateforme de renseignement privée américaine Stratfor

Des locaux cachés ont été découverts à l'aide de satellites espions américains. Selon les services de renseignement, la superficie des locaux cachés sous terre est d'environ 23.000 mètres carrés, avec trois niveaux sécurisés.

Les constructions souterraines permettent de mener des activités inobservables et offrent une protection aux véhicules ou aux installations critiques pour la mission chinoise à Djibouti, souligne Stratfor.

© AP Photo/ Andy Wong Conflit Djibouti-Érythrée: la Chine pourrait déployer ses troupes à la frontière

La première base navale chinoise à l'étranger occupe une position stratégique à la sortie de la mer Rouge. La largeur du détroit de Bab-el-Mandeb n'atteint ici que 20 km. 3,8 millions de barils de pétrole brut y transitent quotidiennement. De plus, la moitié des importations de pétrole chinoises et 20 % du commerce mondial s'effectuent via le golfe d'Aden, situé à proximité.

Djibouti abrite des bases navales américaines et françaises. Les militaires chinois y sont arrivés en février dernier. Les premières constructions ont été implantées au mois de mai.