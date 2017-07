Ex-Président, ex-gouverneur et apatride: quel sort pour Mikhaïl Saakachvili?

Le député européen Andreï Mamykine a proposé d'octroyer à l'ex-Président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui vient d'être déchu de la nationalité ukrainienne, le statut de non-citoyen de Lettonie et de lui délivrer un passeport ad hoc.

«Connaissant son énergie remarquable, il [Mikhaïl Saakachvili] pourrait bien lutter pour les droits des non-citoyens lettons [ayant un tel statut]», a écrit le parlementaire sur son compte Facebook.

L'ancien Président géorgien et ancien gouverneur d'Odessa (Ukraine) séjournait à New York lorsqu'il a appris que le service des migrations ukrainien lui retirait sa nationalité ukrainienne. Il avait été déchu de la nationalité géorgienne en 2015, après être devenu citoyen ukrainien et gouverneur d'Odessa.

© AFP 2017 VASILY MAXIMOV Saakachvili risque un procès pour atteinte à la souveraineté de l’Ukraine

Il a quitté la Géorgie en 2013, où plusieurs enquêtes criminelles sont ouvertes contre lui. Tbilissi a exigé de Kiev à deux reprises d'extrader Mikhaïl Saakachvili, mais les autorités ukrainiennes ont refusé.

M. Saakachvili a démissionné du poste de gouverneur en 2016, accusant les autorités ukrainiennes de ne pas vouloir combattre la corruption. Il est ensuite devenu animateur de débats télévisés en Ukraine.

Les non-citoyens ou non-ressortissants sont des habitants de Lettonie qui n'ont aucune citoyenneté, ni lettone, ni autre. Ce sont des ex-citoyens soviétiques et leurs descendants, en majorité des russophones russes, ukrainiens et biélorusses.