Où se rendra Melania Trump lors de son premier voyage en solo à l’étranger?

Melania Trump sera à la tête de la délégation américaine aux Jeux Invictus, une compétition opposant des militaires et des vétérans blessés en service, selon le service de presse de la Maison-Blanche. Cela sera le premier voyage à l'étranger de Mme Trump en tant que la Première dame des États-Unis, où elle ne sera pas accompagnée par le Président Donald Trump, ce huit mois après la prise de fonction de son époux.

«J'ai été motivée par le succès des premiers Jeux Invictus qui ont eu lieu à Londres en 2015, et les deuxièmes jeux à Orlando, en Floride, l'an dernier. En seulement deux ans, les Jeux Invictus ont permis à des milliers de militaires des deux sexes blessés et handicapés de nombreux pays de participer à des compétitions sportives adaptées, quelque chose qui devrait être acclamé et soutenu dans le monde entier. Je suis honoré d'avoir l'occasion de représenter notre pays aux jeux de cette année», a déclaré Mme Trump.

Plus de 550 hommes et femmes militaires blessés de 17 pays participeront aux Jeux Invictus 2017. 12 sports adaptés sont inclus dans le programme des jeux, dont le tir à l'arc, l'athlétisme, le rameur, la force athlétique, le cyclisme sur route, le volley-ball handisport, la natation, le basket-ball en fauteuil, le tennis en fauteuil, le rugby en fauteuil et le golf.

Les Jeux Invictus, créés en 2014 par le prince Henry de Galles, ont pour but d'utiliser le pouvoir du sport pour motiver au rétablissement et générer une compréhension plus large du respect de ceux qui servent leur pays. Cette année, les jeux auront lieu du 23 au 30 septembre 2017 à Toronto.