Le Sénat US approuve de nouvelles sanctions contre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran

Le Sénat américain a adopté à la majorité des voix le projet de loi pour de nouvelles sanctions contre la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Ensuite, le projet sera soumis au Président Trump qui pourrait toutefois y mettre son véto.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Poutine dénonce les sanctions US contraires au droit international et aux normes de l'OMC

Le Sénat américain a approuvé jeudi le projet de loi pour de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Le document a été soutenu par 98 voix contre deux.

Le texte sera ensuite envoyé au Président Donald Trump qui pourrait toutefois y opposer son véto.

Plus tôt, le texte avait déjà été approuvé par la Chambre des représentants du Congrès américain (419 voix contre 3). Ce nouveau paquet de sanctions pourrait être le plus important depuis le début de 2014, et portera essentiellement sur le domaine énergétique.

Le Président Vladimir Poutine a pour sa part indiqué que les sanctions visant la Russie étaient contraires au droit international et aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).