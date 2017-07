Pour Princesse Diana, son mariage avec Charles était le «pire jour de sa vie»

«Si je pouvais écrire mon propre scénario, je voudrais que mon mari disparaisse avec sa femme et ne revienne jamais»: dans des vidéos jamais diffusées auparavant au public, la princesse Diana livre des détails choquants sur sa vie privée et son mariage avec le prince Charles.

La princesse Diana aurait décrit son mariage comme étant «le pire jour de ma vie» dans de nouvelles séquences vidéo qui seront diffusées pour marquer le 20ème anniversaire de sa mort dans un accident de voiture à Paris en août 1997.

Jamais diffusées auparavant, les séquences montrent une conversation entre la princesse et son ami et entraîneur vocal, Peter Settelen. La vidéo sert de base à un nouveau documentaire de la chaîne Channel 4 sur sa vie. Les séquences ont été enregistrées lors de plusieurs séances au Kensington Palace entre 1992 et 1993.

Dans la vidéo, la princesse Diana dit qu'elle n'avait rencontré le prince Charles que 13 fois avant de se marier, selon The Independent.

«Il m'appelait tous les jours pendant une semaine, puis il ne me parlait pas pendant trois semaines», a-t-elle déclaré dans la vidéo. «Très étrange».

«Et le frisson quand il m'appelait était tellement immense et intense».

© AFP 2017 ADRIAN DENNIS / POOL Le Prince Charles et son épouse se bidonnent en entendant le chant guttural inuit (vidéo)

En discutant de sa vie intime avec le prince, elle a déclaré que Charles ne l'obligeait à rien, ce qu'elle liait à son affaire avec Camilla Parker Bowles, à qui il s'est marié plus tard.

«Environ une fois toutes les trois semaines, je pensais que cela suivait un modèle», a-t-elle précisé. «Il avait l'habitude de voir sa dame une fois toutes les trois semaines toute la période avant notre mariage».

Plus tard, Diana a déclaré que son mariage était le «pire jour de sa vie» et a ajouté: «Si je pouvais écrire mon propre scénario, je voudrais que mon mari disparaisse avec sa femme et ne revienne jamais».

M. Settelen a vendu les droits sur les séquences, qui ont été filmées pendant les leçons qu'il avait donné à la princesse Diana afin de l'aider à améliorer la prononciation de ses discours publics. La vidéo n'a pas été filmée pour être diffusée, et la princesse a utilisé les séances pour parler ouvertement de ses affaires de cœur et de son mariage avec le prince Charles.

Les vidéos ont fait l'objet d'un long différend entre M.Settelen et la famille royale britannique, mais elles ont finalement été retournées à l'entraîneur vocal après avoir été découvertes par la police lors d'une perquisition dans la maison de Paul Burrell, ancien majordome de la princesse, en 2001.

Certaines parties des séquences ont été diffusées par NBC en 2004, mais la grande partie de leur contenu n'a jamais été diffusée.