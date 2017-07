Un responsable russe désigne Daech comme étant la principale menace à la sécurité

Assistant à la rencontre des hauts représentants des pays de BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l »Afrique du Sud, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, a désigné la principale menace à la sécurité nationale.

«Le plus grand danger à la sécurité nationale provient de la nouvelle génération de terroristes, réunis sous les drapeaux de Daech», a-t-il déclaré.

Félicitant les succès des actions internationales conjointes en Syrie, M.Patrouchev appelle à rester vigilants face à cette menace.

« Le succès des actions des forces gouvernementales et internationales en Syrie ont changé la stratégie des terroristes, les poussant à chercher des "terrains de réserve" dans les différentes régions du monde et à intensifier leurs efforts afin de conserver un niveau élevé de financement. Ils atteignent avant tout cet objectif par la diversification des sources recevant les financements et des intermédiaires», a-t-il souligné.

© AFP 2017 FAROUK BATICHE Une cellule de Daech projetant des attentats démantelée en Algérie

Par ailleurs, comme l'a indiqué le secrétaire du Conseil de sécurité russe, dès leur retour chez eux, les terroristes organisent des cellules cachées. L'on peut même observer des fusions de groupes extrémistes avec des structures criminelles.

Auparavant, l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, a diffusé une liste de 173 djihadistes de Daech qui seraient en mesure d'organiser des attaques terroristes sur le sol européen.

Les services de renseignement craignent qu'au fur et à mesure que Daech essuie des défaites au Proche-Orient, de plus en plus de terroristes ne se rendent en Europe dans le but d'y commettre des attentats-suicides. Interpol ignore cependant si les individus faisant partie de la liste sont déjà présents sur le sol européen.

Daech appelle à des attaques à travers le monde, y compris en Europe et en Russie.

Ces extrémistes «peuvent être formés à fabriquer et à placer des engins explosifs artisanaux qui pourraient causer un nombre important de morts et de blessés». Ils peuvent également voyager à travers le monde pour participer à des activités terroristes, prévient le journal The Guardian.