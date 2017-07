Nouvelles sanctions US, le début d’une «guerre politique»

Alexeï Pouchkov, sénateur russe et président de la commission du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a commenté sur son compte Twitter la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou.

«Ayant soutenu à l'unisson de nouvelles sanctions, le Sénat des États-Unis a démontré que les conséquences ne lui importaient guère. C'est une déclaration de la guerre politique. Une super puissance qui perd la raison», a-t-il donc écrit.

© AP Photo/ Chairman of the Joint Chiefs Le Sénat US approuve de nouvelles sanctions contre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran

Le Sénat américain a approuvé jeudi le projet de loi pour de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Le document a été soutenu par 98 voix contre deux. Le texte est maintenant sur le bureau de Donald Trump, qui peut toutefois y opposer son veto.

Auparavant, le texte avait déjà été approuvé par la Chambre des représentants du Congrès américain (419 voix contre 3). Ce nouveau paquet de sanctions pourrait être le plus important depuis le début de 2014, et portera essentiellement sur le domaine énergétique.

Vladimir Poutine a pour sa part indiqué que les sanctions visant la Russie étaient contraires au droit international et aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).