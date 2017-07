Un nouveau film de Luc Besson sera tourné en Russie

Lors de la première de son film «Valérian et la Cité des mille planètes», Luc Besson a annoncé à ceux qui étaient présents dans la salle qu'il avait l'intention de tourner son prochain film en Russie. D'après le réalisateur, il n'en avait encore parlé à personne.

Par ailleurs, Luc Besson estime que malgré la situation politique, les habitants des différents pays doivent rester réunis, comme le démontre bien son nouveau film qui venait d'être présenté.

© AFP 2017 Sergey Karpukhin Moscou aidera Luc Besson à tourner un film sur le naufrage du Koursk

L'histoire du film porte sur des événements imaginaires ayant lieu au 28e siècle. Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains et deviennent involontairement complices du complot des habitants de la planète Alpha.

Le film de Luc Besson «Valérian et la Cité des mille planètes» a décroché le deuxième meilleur démarrage de l'année pour un film sorti en France, selon les chiffres préliminaires de la séance de 14H00 lors de sa première journée en salles mercredi 26 juillet.

Le film, qui est le plus cher de l'histoire du cinéma français, affiche 5.306 entrées dans 27 salles, derrière «Moi, moche et méchant 3».