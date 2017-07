La directrice du FMI participera au forum monétaire de Moscou en septembre

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, se rendra début septembre à Moscou pour participer au forum monétaire de Moscou ainsi qu’à la rencontre des ministres des Finances de la Russie, de la Biélorussie, des pays de la Transcaucasie et de l’Asie centrale, a communiqué à Sputnik le représentant du FMI.

Le 8 septembre 2017, Moscou accueillera la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde.

«Le directrice générale du FMI, Christine Lagarde, sera à Moscou le 8 septembre. Lors de sa visite, Mme Lagarde participera au forum monétaire de Moscou et à la deuxième rencontre des ministres des Finances des pays de la Transcaucasie, de l'Asie centrale ainsi que de la Russie et de la Biélorussie, accueillis par la partie russe», a relaté la porte-parole du FMI.

Le forum monétaire de Moscou, organisé par le ministère russe des Finances et la ville de Moscou se tiendra pour la deuxième fois consécutive le 8 septembre. Le forum réunira les représentants importants des sociétés civiles et des experts, des organes du pouvoir et du business. Des questions liées à la stratégie du développement économique de la Russie y seront également abordées.