Japon: le missile balistique intercontinental nord-coréen est monté à 3.000km

La Corée du Nord a présumément testé un missile balistique intercontinental (ICBM) dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué l'agence japonaise Kyodo se référant à une source au sein du gouvernement. Ceci a été conclu du fait de l'altitude maximale et de la portée du missile.

Comme l'a signalé la chaîne NHK citant une source au sein du ministère nippon de la Défense, le missile a atteint une altitude de 3.000 kilomètres.

© REUTERS/ KCNA La Corée du Nord tire un missile qui tombe dans la zone économique exclusive japonaise

À la suite du tir, le chef du gouvernement nippon Shinzo Abe a déclaré que la menace nord-coréenne pour son pays était grande et réelle et que le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, la Russie et la Chine devaient exercer des pressions sur Pyongyang en la matière.

Pyongyang a procédé dans la nuit de vendredi à samedi à un tir de missile, a confirmé plus tôt dans la journée le ministère nippon de la Défense. Le projectile serait tombé dans la zone économique exclusive du Japon, a précisé M.Abe.

Le missile qui a volé pendant 45 minutes et est tombé en mer du Japon n'a pas causé de dégâts, selon Yoshihide Suga, secrétaire général du cabinet nippon des ministres, qui a qualifié ce tir de flagrante violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu.

Le Pentagone a de son côté estimé que le projectile lancé était un missile balistique.