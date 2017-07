Un adolescent palestinien tué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza

Les affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens se poursuivent. Trois personnes ont été blessées et un jeune de 16 ans tué ce vendredi dans la bande de Gaza.

Un Palestinien de 16 ans a trouvé la mort vendredi des mains de soldats israéliens dans la bande de Gaza, a annoncé l'agence Wafa, se référant à des sources au sein du ministère local de la Santé.

D'après les informations disponibles dans l'immédiat, l'adolescent a été tué par balle, tandis que trois autres habitants de l'enclave palestinienne ont été blessés. L'action a eu lieu à l'est du camp de réfugiés d'Al-Boureidj, dans le centre de la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée de vendredi, un Palestinien armé d'un couteau a été tué à Hébron, après qu'il a tenté d'agresser la police israélienne.

Ces derniers jours, la situation reste tendue en Israël et dans les territoires palestiniens. Des manifestations se déroulent à Bethléem, à Naplouse et à Hébron et s'accompagnent de heurts entre soldats israéliens et manifestants arabes. Plus tôt, la chaîne Al-Arabiya avait fait état de 13 blessés dans les affrontements.

À l'appel des mouvements Hamas et Fatah, les Palestiniens mènent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza une manifestation d'envergure baptisée Victoire d'al-Aqsa dont le but est d'exprimer leur solidarité aux habitants de Jérusalem. Vendredi, pour prévenir des troubles, les autorités israéliennes ont bloqué les rues menant, depuis les quartiers arabes, à la vieille ville de Jérusalem. En conséquence, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas pu accéder à la mosquée et ont prié en plein air.