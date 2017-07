Les nouvelles sanctions antirusses «lieront les mains» du pouvoir exécutif US

La proposition de loi sur les sanctions antirusses prive le pouvoir exécutif des États-Unis de la possibilité de prendre des décisions dans le domaine de la politique extérieure, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

«Cette proposition de loi lie les mains du pouvoir exécutif des États-Unis de manière général quel que soit le nom du Président américain ou le nom du secrétaire d'État américain», a annoncé M.Riabkov en participant à l'émission 60 minutes de la télévision russe.

Le diplomate a également ajouté que la responsabilité de la possible détérioration des relations et des contre-mesures russes incomberait aux États-Unis.

«Nous avertissons la partie américaine une fois de plus, et maintenant je le fais publiquement, des tentatives de lancer une spirale de confrontation, des tentatives de faire sauter coup après coup nos relations. J'affirme à nouveau que le choix et l'estimation des conséquences de ce qui se passe est maintenant totalement et complètement du ressort des Américains», a indiqué M.Riabkov.

Selon le diplomate, si Washington ne réagit pas adéquatement, la Russie sera obligée de prendre des contre-mesures qui «pourraient être symétriques ou non-symétriques».Rappelons que le Sénat américain a approuvé jeudi 27 juillet la proposition de loi portant sur de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Coréedu Nord. Le document a été soutenu par 98 voix contre deux. Le texte sera ensuite envoyé au Président Donald Trump, qui pourrait toutefois y opposer son véto.

Plus tôt, le texte avait été adopté par la Chambre basse du Congrès.

En réponse aux actions de Washington, la Russie a imposé des sanctions diplomatiques à l'encontre des États-Unis exigeant de la mission américaine à Moscou qu'elle réduise ses effectifs et interdisant l'accès du personnel de l'ambassade à une datcha et à un entrepôt à Moscou.