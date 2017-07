Les USA et la Corée du Sud réalisent des tirs d'essai de missiles balistiques

Washington et Séoul ont réalisé des tirs d'essai de missiles balistiques en réponse au test nord-coréen, a signalé l'agence Yonhap.

Auparavant, la Corée du Sud avait annoncé les mesures de représailles suite au tir de missile réalisé vendredi par Pyongyang. En particulier, Séoul a promis de mener des tests de missiles balistiques et de déployer des batteries supplémentaires du bouclier antimissile américain THAAD.

Plus tôt dans la journée de vendredi, il a été rapporté que peu avant minuit la Corée du Nord avait procédé à un tir de missile balistique depuis la province du Jagang en direction de la mer du Japon. C'est la première fois que Pyongyang effectue un test balistique pendant la nuit.

Selon les données des militaires sud-coréens, le nouveau missile nord-coréen a parcouru une distance de près de 1.000 km et a atteint une altitude de 3.700 km. À Séoul, on estime que le missile testé ce vendredi est plus sophistiqué que celui tiré le 4 juillet et serait intercontinental.

La partie japonaise a pour sa part déclaré que le missile serait tombé dans sa zone économique exclusive sans causer de dégâts.