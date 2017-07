Washington refuse de reconnaître à la Corée du Nord le droit à l'arme nucléaire

Suite au nouveau tir de missile balistique réalisé par la Corée du Nord hier, peu avant minuit, les autorités américaines appellent à dénucléariser de façon pacifique la péninsule coréenne, tout en soulignant que Pyongyang n'a pas le droit de posséder d'armes nucléaires.

«Les États-Unis veulent une dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne et la fin des actes belliqueux de la part de la Corée du Nord. D'autres [pays] l'ont clairement dit comme nous: nous ne reconnaîtrons jamais la possession par la Corée du Nord d'armes nucléaires et ne renoncerons pas à nos obligations envers nos alliés et partenaires dans la région», lit-on dans un communiqué publié par le département d'État américain et rédigé par Rex Tillerson.

© REUTERS/ KCNA La Corée du Nord tire un missile qui tombe dans la zone économique exclusive japonaise

Selon lui, «les États-Unis condamnent fermement le deuxième tir de missile balistique intercontinental par la Corée du Nord depuis ce mois, ce qui constitue une infraction à plusieurs sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui sont l'expression de la volonté de la communauté internationale».

Pyongyang a procédé, dans la nuit de vendredi à samedi, à un tir de missile, a confirmé plus tôt dans la journée le ministère japonais de la Défense. Comme l'a fait savoir le Premier ministre nippon, Shinzo Abe, le projectile aurait terminé sa course dans la zone économique exclusive japonaise.