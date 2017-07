Téhéran annonce un nouvel incident entre des navires US et iraniens dans le Golfe

Le corps des Gardiens de la révolution iranien a déclaré samedi que les navires de l'US Navy se sont approchés des bâteaux de patrouille dans le Golfe et ont lancé des fusées éclairantes.

Un nouvel incident a opposé des navires américains et des bateaux iraniens dans le Golfe, après un précédent qui a eu lieu le 18 juillet, selon un communiqué des Gardiens de la révolution publié sur leur site officiel.

«À 16 heures (11h30 GMT) vendredi, le porte-avions USS Nimitz et les navires l'accompagnant, surveillés par les frégates des Gardes, ont dirigé un hélicoptère près de la plate-forme de pétrole et de gaz Resalat et ont approché les navires des forces iraniennes», dit le communiqué.

