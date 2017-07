Syrie: les militaires russes prêtent main forte aux villageois dans la province de Homs

Le représentant du centre de réconciliation des parties en conflit en Syrie Alexandre Tavdgividse a annoncé ce samedi qu'une aide avait été accordée par les militaires russes aux habitants du village syrien de Jablé, dans la province de Homs.

«Nous sommes arrivés dans le village Jablé pour apporter une aide humanitaire à ses quelque 3.000 habitants. […] Cette année, la récolte est mauvaise en raison des températures anormalement élevées et de la sécheresse. Les gens sont très pauvres. Nous avons apporté de la nourriture: des conserves de viande, du riz, de la farine, du sucre, de l'huile. Au total, 400 colis», a-t-il précisé, ajoutant que des médecins militaires, infectiologues, dermatologues, généralistes et chirurgiens, se sont également rendus sur place pour apporter leur secours à ceux qui pouvaient en avoir besoin.

Par ailleurs, M.Tavdgividse a souligné qu'environ 50 habitants de ce villages avaient perdu la vie depuis le début du conflit tandis qu'une centaine de personne souffraient de blessures plus ou moins graves.Le 25 juillet, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a déjà livré plus de 10 tonnes de lots alimentaires et des médicaments dans la Ghouta orientale, une banlieue de Damas.

Depuis le 24 juillet, un accord sur le fonctionnement de la zone de désescalade est entré en vigueur à la Ghouta orientale. Le cessez-le-feu complet dans la zone est un des points principaux de l'accord.