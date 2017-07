Un cargo avec neuf personnes à son bord coule au large de la Crimée

Un cargo battant pavillon togolais avec neuf personnes et 24.000 tonnes de blé à son bord a fait naufrage dans les eaux internationales de la mer Noire.

Un bateau cargo avec neuf membres d'équipage à son bord a coulé samedi au large de la péninsule de Crimée, ont annoncé les services de secours locaux.

Le cargo Anda, battant pavillon togolais et transportant 24.000 tonnes de blé, s'est couché sur l'un de ses flancs dans les eaux internationales de la mer Noire non loin de la ville de Sébastopol. À son bord se trouvaient neuf ressortissants syriens et indiens.

Le bateau qui se dirigeait vers la Grèce était parti du port de Kertch en dépit d'un avis de tempête, précisent les services de secours.

Toujours selon les secouristes, huit des neuf membres d'équipage ont été secourus et se trouvent actuellement dans un état satisfaisant. Les recherches du neuvième marin se poursuivent jusqu'à présent.