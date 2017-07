Saakachvili se battra pour sa nationalité ukrainienne

Mikhaïl Saakachvili a annoncé vouloir faire appel de la déchéance de sa nationalité ukrainienne devant la juridiction administrative et, si nécessaire, devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.

L'ancien gouverneur de la région d'Odessa et ex-Président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui a été déchu de sa nationalité ukrainienne, à l'intention de contester cette décision devant le tribunal administratif.

«Nous irons au tribunal administratif. Si notre démarche échoue, nous irons à Strasbourg», a déclaré M. Saakachvili lors d'une interview donnée au site Web d'information Ukraynsika Pravda.

L'ancien Président géorgien et ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa séjournait à New York lorsqu'il a appris que le service des migrations lui retirait sa nationalité ukrainienne parce qu'il avait fourni de fausses informations lors du dépôt de son dossier de naturalisation. Il avait également été déchu de sa nationalité géorgienne en 2015, après être devenu citoyen ukrainien et gouverneur d'Odessa.

M.Saakachvili a quitté en 2013 la Géorgie où plusieurs enquêtes criminelles sont ouvertes contre lui. Tbilissi a exigé à deux reprises de Kiev son extradition, mais les autorités ukrainiennes la lui ont refusée.

Mikhaïl Saakachvili a démissionné de son poste de gouverneur en 2016, accusant les autorités ukrainiennes de ne pas vouloir combattre la corruption. Il est ensuite devenu animateur de débats télévisés en Ukraine.

Pour le moment, l'ex-Président envisage, de ses propres aveux, de passer du temps avec sa famille, dont les membres sont citoyens américains.