Sondage: les Allemands rejettent les nouvelles sanctions antirusses des USA

83% des Allemands considèrent comme erronée la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, révèle un sondage de l'institut de recherche Forsa publié par le Spiegel.

© AP Photo/ Markus Schreiber Sanctions antirusses: Berlin accuse Washington d’enfreindre le droit international

Selon cette étude, seuls 6% des Allemands soutiennent les nouvelles sanctions visant Moscou, tandis que 11% des sondés sont sans opinion sur ce sujet.

Dans le même temps, 77% des personnes interrogées estiment que le nouveau volet de sanctions US vise en premier lieu à générer des profits pour l'économie américaine, et seuls 10% des Allemands se déclarent persuadés que les sanctions ont été décrétées en réponse à la présumée ingérence russe dans l'élection présidentielle US de 2016.

Jeudi 27 juillet, le Sénat américain a adopté un projet de loi instaurant des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Pour entrer en vigueur, ce texte doit être signé par le Président Trump.

© REUTERS/ Jim Bourg Trump envisage de signer le projet de loi durcissant les sanctions antirusses

Les nouvelles sanctions US visant Moscou ont été critiquées par plusieurs responsables de l'UE en raison des restrictions qu'elles imposent en matière de coopération entre groupes européens et russes dans le domaine énergétique.

Selon le journal Die Welt, les sociétés allemandes accusent Washington de recourir aux sanctions avec l'objectif d'accroître les exportations pétrogazières américaines en Europe «au détriment des entreprises européennes».

Pour sa part, le responsable de la coopération transatlantique au sein du gouvernement allemand Jurgen Hardt a estimé que les dernières sanctions US visant la Russie violaient le droit international.