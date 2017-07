Une bande-annonce pour une émission US avec Donald Trump dans le «rôle» du drapeau russe

La rédaction de l’émission humoristique The Late Show présentée par Stephen Colbert a réalisé une bande-annonce parodique du film d'animation The Emoji Movie dans laquelle le Président américain, Donald Trump, tient le «rôle» du drapeau russe.

Depuis sa prise de fonction, Donald Trump est beaucoup critiqué à cause de ses liens présumés avec la Russie. Et bien qu'il n'y ait toujours aucune preuve étayant ces rumeurs, des Américains, qu'ils soient simples citoyens ou hommes politiques, tentent d'utiliser ce sujet pour faire pression sur le Président. Un bon exemple de ces tentatives est la bande-annonce de l'émission humoristique The Late Show publiée sur YouTube le 28 juillet. On y voit le dirigeant américain jouer le «rôle» du drapeau russe.

La vidéo a été publiée sur la page officielle de l'émission sur YouTube.

Dans cette bande-annonce, M. Trump «s'est transformé» en drapeau russe, discute avec un biscuit et répète plusieurs fois le mot «Russie».

«Ne serait-il bien que nous nous entendons bien avec la Russie?» se demande le personnage.

Plus de 250,000 personnes ont déjà regardé cette vidéo depuis sa mise en ligne. Dans leurs commentaires, les internautes sont partagés, certains l'ont beaucoup aimé et d'autres n'y ont rien trouvé de drôle.

Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine, un rapport de la CIA cité par le Washington Post a accusé la Russie d'avoir pesé sur l'issue du vote en piratant des emails de membres du Parti démocrate durant la campagne. Récemment, des soupçons de liens entre des proches de Donald Trump et des personnalités russes ont déclenché une véritable tempête politique à Washington.

Depuis le début de l'affaire, Donald Trump a toujours nié tout lien avec Moscou et a qualifié l'enquête du FBI et celles menées par le Congrès de «chasse aux sorcières».