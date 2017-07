Les incidents dans le Golfe pourraient avoir «de lourdes conséquences» pour Washington

Un haut gradé iranien a qualifié le comportement des marins américains dans le Golfe persique d'actions non professionnelles qui pourraient se retourner contre les États-Unis eux-mêmes, mais aussi avoir un impact sur la région.

Le comportement des marins américains dans le Golfe persique peut être «lourd de conséquences» pour Washington, a déclaré le vice-commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique, Rasul Sanai Rad. Cette déclaration du militaire iranien fait suite à deux incidents et impliquant des marins américains et iraniens qui se sont produits au cours de cette semaine dans le Golfe persique.

«Les actions que les Américains entreprennent sans tenir compte de la situation dans la région sont un comportement non professionnel qui peut être lourd de conséquences pour eux-mêmes et pour la région dans son ensemble», a déclaré M.Sanai Rad dans un entretien à l'agence Tasnim.

Et de souligner que le comportement des marins américains pouvait avoir plusieurs explications. Selon lui, il pourrait s'agir de l'action volontaire d'un individu, mais aussi du déploiement de forces ayant pour but de tester la réaction de l'Iran.

Les incidents se sont multipliés ces derniers mois entre bateaux américains et vaisseaux iraniens dans le Golfe. Mardi, un patrouilleur de la marine américaine a tiré des coups de semonce contre un vaisseau iranien des Gardiens de la révolution islamique, qui s'était approché à moins de 140 mètres, avait indiqué un responsable américain de la Défense.

Un nouvel incident a opposé des navires américains et des bateaux iraniens dans le Golfe vendredi: le porte-avions USS Nimitz et les navires l'accompagnant, surveillés par les frégates des Gardiens de la révolution, ont dirigé un hélicoptère vers la plateforme pétrogazière de Resalat et ont approché les navires des forces iraniennes, a fait savoir le corps des Gardiens de la révolution dans un communiqué.