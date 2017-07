Libye: un chasseur de l’armée nationale abattu au nord du pays

Un chasseur MiG-21 des forces de l'Armée nationale libyenne (ANL) a été abattu au-dessus de la ville de Derna, à l'est de la Libye, a rapporté l'agence Reuters.

«Le chasseur MIG-21 a été abattu par une roquette après avoir effectué des frappes sur les positions des rebelles», a précisé le représentant de l'ANL Nacer Hassi.

Élysée: des élections pourraient se tenir en Libye au printemps 2018

Les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'est Khalifa Haftar, se sont retrouvé mardi au château de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), près de Paris. L'Élysée a annoncé après la rencontre que les deux responsables libyens s'étaient entendus sur l'organisation d'élections présidentielle et législatives dans leur pays au printemps 2018.

Six ans après l'intervention internationale qui s'est terminée par le renversement et la mort du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos, livrée aux milices formées d'ex-rebelles. Deux autorités se disputent actuellement le pouvoir en Libye. Le Gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez Sarraj, siège à Tripoli. Le parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, dirigé par Aguila Salah Issa est soutenu par l'armée du maréchal Khalifa Haftar.