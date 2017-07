Deux bombardiers supersoniques US survolent le ciel sud-coréen

Un survol de la péninsule coréenne par deux avions supersoniques B-1 a été organisé en riposte «directe» au test de missile de vendredi et au précédent tir expérimental de missile Hwasong-14 du 4 juillet, a annoncé dimanche l'armée américaine dans un communiqué.

Les avions ont décollé de la base américaine de l'île de Guam, dans l'archipel des Mariannes, et ont été rejoints pendant l'exercice par des avions de combat japonais et sud-coréens.

© Sputnik. Ilya Pitalev Riposte à Pyongyang: Tokyo et Washington mènent des exercices militaires conjoints

La Corée du Nord a confirmé vendredi avoir procédé à un tir d'essai d'un missile balistique intercontinental susceptible d'atteindre les États-Unis, ont annoncé les médias nord-coréens. Le missile Hwasong-14 («Mars» en coréen) a effectué un vol de 47 minutes et 12 secondes, atteint une altitude de 3.724 km et parcouru 998 km avant de finir sa course à l'est de la péninsule, selon les informations des médias nord-coréens.

Le second tir intervient moins d'un mois après le premier. La Corée du Nord a annoncé le 4 juillet avoir lancé avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-14, affirmant désormais avoir la capacité de frapper un objectif dans n'importe quelle partie du monde. L'essai a été supervisé par le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, selon la Télévision centrale coréenne. La Corée du Nord affirme également que le missile avait atteint une altitude de 2.802 km et volé sur une distance de 933 km.