Le Pentagone qualifie le dernier incident dans le Golfe persique d'«inoffensif»

Selon les autorités américaines, la dernière collision en date entres des bateaux américains et iraniens dans le Golfe persique ne présentait pas de danger pour aucune des deux parties.

Le commandement de la marine américaine considère le dernier incident dans le Golfe persique survenu entre des navires américains et iraniens comme étant «inoffensif et professionnel», relate l'agence Associated Press.

Un nouvel incident a opposé des navires américains et des bateaux iraniens dans le Golfe vendredi: le porte-avions USS Nimitz et les navires l'accompagnant, surveillés par les frégates des Gardiens de la révolution, ont dirigé un hélicoptère vers la plateforme pétrogazière de Resalat et ont approché les navires des forces iraniennes, a fait savoir le corps des Gardiens de la révolution dans un communiqué.

Les incidents se sont multipliés ces derniers mois entre bateaux américains et vaisseaux iraniens dans le Golfe. Mardi, un patrouilleur de la marine américaine a tiré des coups de semonce contre un vaisseau iranien des Gardiens de la révolution islamique, qui s'était approché à moins de 140 mètres, avait indiqué un responsable américain de la Défense.

En commentant les incidents, le vice-commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique Rasul Sanai Rad a déclaré que le comportement des marins américains dans le Golfe persique peut être «lourd de conséquences» pour Washington.