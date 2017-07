Attaque au couteau en Égypte: l’assaillant de Hourghada était adepte de Daech

L’agresseur qui a attaqué à la mi-juillet des touristes étrangers sur une plage de Hourghada, faisant trois morts et trois blessés parmi des touristes européennes, était adepte de l’organisation terroriste Daech, a annoncé la presse, citant des sources policières égyptiennes.

L'auteur de l'attaque meurtrière survenue le 14 juillet dernier sur une plage de la station balnéaire de Hourghada, en Égypte, était adepte de l'organisation terroriste Daech, rapporte ce dimanche l'agence Reuters, se référant à des sources au sein des forces de sécurité du pays.

Plus tôt, le parquet de la Sécurité nationale égyptienne avait démenti les informations relatives à l'existence de liens entre l'assaillant et des organisations terroristes.

Or, d'après les données de Reuters, la police a établi au cours de son enquête que l'auteur de l'attaque était adepte de l'organisation terroriste Daech.

Le 14 juillet 2017, deux touristes allemandes ont été tuées et quatre autres citoyennes étrangères blessées par un Égyptien armé d'un couteau dans la station balnéaire de Hourghada, située à 400 km au sud du Caire. L'assaillant, identifié comme étant Abdelrahman Shaban, est arrivé par la mer et a pénétré dans l'enceinte d'un hôtel pour y attaquer les touristes. Selon les témoins oculaires, lors de l'attaque l'assaillant criait aux Égyptiens qui tentaient de l'arrêter de s'éloigner de lui parce qu il ne les visait pas.

Le 27 juillet, le bilan de l'attaque s'est alourdi à trois morts après qu'une citoyenne tchèque a succombé à ses blessures reçues lors de cette journée malheureuse.

L'auteur de l'attaque a été arrêté. L'enquête se poursuit.