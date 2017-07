Le redémarrage Russie-USA nécessite une volonté politique, selon Moscou

La Russie et les États-Unis peuvent et doivent coopérer sur toute une série de dossiers, dont la non-prolifération des armes de destruction massive et la lutte contre le terrorisme. Moscou y étant prêt, la balle est désormais dans le camp de Washington, tel est le message émis par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.