Élection sous tension au Venezuela: trois personnes tuées par balle, dont un candidat

Un groupe d'inconnus a fait irruption chez José Felix Pineda, un avocat de 39 ans, à Ciudad Bolivar (sud-est), et lui a «tiré dessus à plusieurs reprises» dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le Ministère public vénézuélien sur Twitter.

Deux autres personnes ont également été tuées par balle dans la nuit près d'un bureau de vote dans la municipalité vénézuélienne de Libertador (État de Mérida), a signalé le portail Nacional. L'une des victimes était un agent de sécurité du centre d'éducation de Simon Rodriguez où se trouve un des bureaux de vote pour les élections à l'Assemblée constituante.

Le candidat José Felix Pineda est le deuxième candidat assassiné. Le 10 juillet, José Luis Rivas a été abattu en pleine campagne électorale dans la ville de Maracay (centre-nord).

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 30 juillet au Venezuela pour l'élection de l'Assemblée constituante qui aura pour tâche de modifier la Constitution adoptée en 1999. Le scrutin pour désigner les 545 membres de l'Assemblée constituante, voulue par le Président socialiste Nicolas Maduro, a débuté à 06h00 heure locale (10h00 GMT) dans un climat tendu. M.Maduro a été le premier à voter dans un bureau de l'ouest de Caracas, accompagné de son épouse Cilia Flores et de plusieurs dirigeants.

© Sputnik. Mihail Kutusov Air France suspend ses vols au Venezuela en prévision de l’élection

L'opposition qui rejette le projet du Président a boycotté l'élection. De même, ses représentants ont appelé à mener une action de protestation massive dimanche dans la capitale, ainsi qu'à dresser des barricades dans tout le pays, cela malgré le fait que le gouvernement a menacé de peines allant jusqu'à dix ans de prison ceux qui feraient obstacle au vote.

Nicolas Maduro a le soutien des pouvoirs judiciaire et militaire, indique l'AFP. Mais plus de 80% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion du pays et 72% son projet de former une assemblée Constituante, selon l'institut de sondage Datanalisis.