Okinawa: les États-Unis rendent au Japon 4 ha de leur base militaire

Le Pentagone a rendu lundi au Japon quatre hectares de sa base militaire Futenma, située dans la municipalité de Ginowan de l'île d'Okinawa, annonce l'agence Kyodo.

Il s'agit seulement de 0,8% du territoire de la base qui occupe 481hectares.

Le ministre japonais de la Défense estime «regrettables» les manœuvres US à Okinawa

Selon l'agence, la municipalité pourrait se servir du terrain libéré par les Américains pour construire une autoroute en 2019.

Actuellement, l'aérodrome de la base aérienne Futenma est encerclé par les quartiers résidentiels, ce qui constitue un danger pour leurs habitants.

Auparavant, les autorités japonaises ont convenu de transférer la base Futenma dans le nord d'Okinawa, vers le village de Henoko, où se trouve une autre base américaine, le Camp Schawab, et d'y construire un nouvel aérodrome.

Toutefois, l'administration locale de l'île s'oppose aux plans de Tokyo et exige le transfert de la base dans d'autres régions du Japon.

L'île d'Okinawa ne représente que 0,6% du territoire du Japon, mais elle héberge 74% des sites militaires américains et plus de 50% des forces armées US déployées au Japon. Selon l'administration d'Okinawa, 25.800 militaires américains accompagnés de 19.000 membres de leurs familles et de civils habitent actuellement dans l'île.