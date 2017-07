Le nouveau missile de Pyongyang pourrait atteindre New York et Washington

La Corée du Nord a tiré vendredi un engin intercontinental et affirme pouvoir atteindre désormais le territoire américain. Quid de l’avis des experts à ce sujet?

Des experts estiment que le missile intercontinental (ICBM) testé vendredi dernier par Pyongyang serait significativement plus puissant que ses prédécesseurs.

Kim Dong-Yub, de l'Institut des études extrême-orientales de l'Université Kyungnam, en Corée du Sud, affirme notamment que la Corée du Nord pourrait avoir réussi à miniaturiser des charges jusqu'à 750 kg, ce qui donnerait une portée de 10.000 km à un missile.

«Cela signifie qu'il pourrait atteindre non seulement des villes de l'ouest mais également New York et Washington», dit-il à l'AFP.

Le test du missile intercontinental (ICBM) «est cette fois-ci destiné à envoyer un sévère avertissement aux États-Unis, qui multiplient les remarques insensées, agitent frénétiquement des sanctions et une campagne visant à faire pression» sur Pyongyang, a déclaré le ministère des Affaires étrangères nord-coréen, dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA.

L'ambassadrice des États-Unis à l'Onu, Nikki Haley, a de son côté jugé qu'il serait «inutile» de réunir en urgence le Conseil de sécurité de l'Onu dans ce dossier, étant donné que Pyongyang ne cesse de violer les résolutions de l'organisation internationale.

Pour rappel, l'Onu a infligé six régimes de sanctions à Pyongyang depuis 2006, mais deux résolutions adoptées l'an dernier les ont particulièrement renforcées.