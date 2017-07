Les forces russes en Syrie sont rhabillées pour l'été

© REUTERS/ Khalil Ashawi Les troupes turques entrent dans le nord de la Syrie

Les forces russes en Syrie possèdent tout l'équipement nécessaire, a expliqué le général Dmitri Boulgakov, ministre adjoint russe de la Défense, au journal russe Krasnaïa Zvezda.

«Hormis la tenue de combat toute-saison, tous les militaires ont perçu une nouvelle tenue adaptée aux climats chauds et une tenue sportive supplémentaire. Les cuisiniers, les mécaniciens, les médecins et les pompiers ont également obtenu des vêtements spéciaux», a-t-il souligné.

Selon le Gal Boulgakov, la livraison de moyens matériels nécessaires contribue au succès des opérations.

La base de Hmeimim, en Syrie, dispose de toutes les infrastructures pour y vivre, s'y reposer, ainsi qu'approvisionner les forces aériennes.

«Depuis le début de l'opération menée par nos spécialistes des services de réparation militaires et des brigades mobiles des entreprises du complexe de l'industrie de défense, plus de 3.000 opérations de maintenance et 25.000 actions d'entretiens du matériel ont été accomplies», a souligné le général russe.

Toujours selon lui, des experts russes aident également à accomplir des travaux de réparation moyenne et majeure du matériel syrien, qui leur avait été fourni et s'était trouvé après des batailles dans des centres de dépannage syriens.

Actuellement, Moscou ne possède que deux bases militaires en Syrie: une base navale à Tartous qui abrite une station d'entretien technique des navires russes, et une base aérienne à Hmeimim (province de Lattaquié).