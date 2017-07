L’obtention de visas russes pour les jeunes facilitée comme jamais

© AP Photo/ Alexander F. Yuan Les USA soumettent six pays arabes à un régime de visas plus strict

Pour inciter plus de jeunes hommes et femmes à venir en Russie et prendre part au XIXème festival mondial de la jeunesse et des étudiants, qui se déroulera dans la ville de Sotchi du 14 au 22 octobre, Moscou a pris la décision de faciliter l'obtention de visas, a déclaré le vice-Premier ministre russe chargé des Sports, Vitali Moutko.

«La norme que nous fixons pour les participants du festival est la gratuité des frais consulaires ce qui simplifie la délivrance des visas. Cette mesure sera valable pendant la période précédant le forum et pendant son déroulement», a indiqué M.Moutko.

Selon lui, plus de 10.000 jeunes hommes et femmes de 160 pays du monde viendront en Russie pour assister à cet événement.

«7.000 arriveront directement à Sotchi, et 3.000 viendront par Moscou», a précisé M.Moutko.

Le festival mondial de la jeunesse et des étudiants est un évènement international organisé depuis 1947. Ses langues de communication sont les six langues officielles de l'Onu.