Le dernier tir de missile balistique par Pyongyang a été le plus long de son histoire

Le vol nocturne d'un missile balistique intercontinental Hwasong-14 susceptible d'atteindre les États-Unis, comme l'affirment des médias nord-coréens, a été le plus long de l'histoire de Pyongyang, a déclaré Jeff Davis, porte-parole du Pentagone lors d'un point de presse.

«Il [le missile, ndlr] est resté en vol longtemps, environ 45 minutes», a indiqué M.Davis, en soulignant qu'il s'agissait du tir le plus long.

La Corée du Nord a procédé vendredi à un nouveau lancement de missile balistique intercontinental Hwasong-14 à titre expérimental. Ce missile estsusceptible d'atteindre le sol des États-Unis, a annoncé l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Présent sur les lieux, le dirigeant du pays a personnellement donné l'ordre de lancement. Le missile Hwasong-14 («Mars» en coréen) a effectué un vol de 47 minutes et 12 secondes, atteint une altitude de 3.724 km et parcouru 998 km avant de finir sa course à l'est de la péninsule, selon les informations des médias nord-coréens.