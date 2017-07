Le CIO salue la décision de Los Angeles de déposer sa candidature pour les JO-2028

La décision des comités olympique et paralympique de Los Angeles au sujet de la présentation de la candidature de la ville à l'organisation des Jeux olympiques de 2028 a été saluée par le Comité international olympique (CIO), a signalé le président du CIO Thomas Bach. Le site officiel du CIO publie sa déclaration.

Los Angeles accueillera les JO 2028, Paris ceux de 2024

Los Angeles accueillera les Jeux olympiques d'été 2028, a annoncé lundi le journal Los Angeles Times citant une source proche des négociations entre Los Angeles et le CIO. Selon cette même source, Paris devrait ainsi obtenir les Jeux de 2024.

Après que Rome, Budapest et Hambourg ont jeté l'éponge, Paris et Los Angeles restent les deux seules villes candidates à l'organisation des Jeux olympiques d'été 2024 et 2028.

Le vote officiel devrait avoir lieu le 13 septembre à Lima, au Pérou.