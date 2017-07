Australie: des terroristes projetaient une attaque au gaz toxique dans un avion

© AFP 2017 Axel Heimken Une mystérieuse créature marine «sans visage» capturée en Australie (vidéo)

Quatre hommes, deux pères à la double nationalité australienne et libanaise et leurs fils, ont été arrêtés samedi à Sydney. D'après le Sydney Daily Telegraph, ils projetaient de placer une bombe artisanale dans des bagages en cabine à bord d'un avion reliant Sydney et une destination au Moyen-Orient. L'engin aurait été dissimulé dans une machine à hacher la viande, ajoute le journal.

Le Sydney Morning Herald relate aussi que cette piste du hachoir à viande est examinée par les enquêteurs.

De son côté, le journal The Australian, citant des sources mutiples, explique que les suspects envisageaient de placer à bord de l'avion un engin «non traditionnel» capable de diffuser du gaz toxique. Toutes les personnes présentes auraient été immobilisées ou tuées, selon la même source.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis, File Avion syrien abattu par la coalition US: l’Australie suspend ses frappes contre Daech

Dans la foulée de l'incident, les mesures de sécurité ont été renforcées dans les aéroports australiens.

L'Australie a relevé son niveau d'alerte aux attaques terroristes en septembre 2014, de peur d'attentats inspirés par des organisations comme le groupe Daech.

Depuis lors, une douzaine d'attaques ont été déjouées et 70 personnes ont été inculpées. Les autorités n'ont cependant pas évité d'autres attaques, parmi lesquelles une prise d'otages dans un café de Sydney où deux otages et l'auteur avaient été tués.