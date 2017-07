La Chine fête le 90e anniversaire de son Armée par un défilé géant (vidéo)

La Chine a pour la première fois exposé plusieurs types de nouvelles armes lors du plus grand défilé militaire du pays, qui s'est déroulé dimanche, à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL), sur le polygone de Zurihe (Mongolie intérieure, nord).

Le premier défilé dans l'histoire de la Chine consacré à un anniversaire de l'Armée s'est déroulé non pas à Pékin, mais sur un polygone militaire afin de mettre en valeur les objectifs pratiques de la modernisation de l'armée, a expliqué le vice-directeur de l'Institut de l'Asie et de l'Afrique Andreï Karneev dans un commentaire livré à Sputnik.

Selon l'expert, le défilé, organisé à l'occasion du 90e anniversaire de l'APL — alors que ses 70e et 80e anniversaires n'avaient été marqués par aucun défilé — symbolise de profonds changements dans la politique chinoise. La décision de Pékin de faire le défilé dans le désert revêt une importance particulière, d'autant plus que l'Armée est en train de traverser une période de réformes radicales qui visent à augmenter sa combativité, à la doter d'armes de haute précision les plus sophistiquées et d'apprendre à maîtriser les procédés de la guerre d'informations moderne.

Le Président chinois Xi Jinping a assisté au défilé militaire. Vêtu en uniforme militaire, il est intervenu devant les troupes, déclarant que la Chine, comme jamais auparavant, avait besoin de former des forces militaires puissantes pour être capable de défendre sa souveraineté et ses intérêts. L'idée de la suprématie du parti dans la direction de l'armée a été soulignée. Le fait que Xi Jinping ait assisté au défilé a souligné son rôle dans la structure actuelle de la direction de l'armée et de l'État, selon l'expert.