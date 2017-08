Un faux site d’Al Jazeera estime que Riyad a versé un pot-de-vin à Sputnik pour sa loyauté

Une page Web, qui se fait passer pour le site d’Al Jazeera, a publié un article frauduleux selon lequel l’Arabie Saoudite aurait versé un pot-de-vin à Sputnik et RT afin d’empêcher la publication de tout article susceptible de nuire à Riyad. Or, la véritable chaîne Al Jazeera démente catégoriquement ces allégations.

© Sputnik. David B. Gleason Le Pentagone qualifie le dernier incident dans le Golfe persique d'«inoffensif»

Un site de fake news, qui se fait passer pour le site officiel d'Al Jazeera, a propagé la «nouvelle» selon laquelle Sputnik et RT auraient touché 600 millions de roubles (environ 10 millions de dollars) de la part de l'Arabie saoudite en contrepartie de leur engagement de «ne pas publier d'articles représentant le royaume de façon négative». La publication se référait en l'occurrence à l'ambassadeur qatari à Moscou, qui aurait accusé l'Arabie saoudite de manigances mal dissimulées, a indiqué à Sputnik le PDG de la chaîne, Yaser Abuhilala.

Il est à noter que la page Web en question, qui ne différait du site original que par un petit point au-dessous du Z, était à tel point «convaincante» qu'elle n'a pas tardé à provoquer des réactions de la part de la mission diplomatique du Qatar à Moscou et de la véritable chaîne Al Jazeera.

«L'ambassade qatarie en Russie dément les informations publiées le 31 juin sur un blogue russe concernant une "allégation" qui aurait été faite par l'ambassadeur qatari en Russie, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, et qui aurait été publiée sur le site de la chaîne Al Jazeera», a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

«Elle est fausse et truquée», a relevé l'ambassade, tout en soulignant que de telles fausses nouvelles visaient en premier lieu à nuire à la réputation des médias en question.

Au demeurant, Al Jazeera a de son côté indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un «cas unique en son genre», la chaîne ayant eu affaire à de semblables fake news par le passé.

© AFP 2017 Hassan Ammar Crise du Golfe: privé du soutien de l’Occident, Riyad ne peut rien contre le Qatar

«C'est une fausse nouvelle très convaincante visant à attiser un conflit entre Al Jazeera et les médias russes, ainsi qu'entre les médias russes et le Qatar, dans le cadre de la crise du Golfe actuelle, que les médias russes couvrent professionnellement et impartialement», a souligné le locuteur de Sputnik.

Pour rappel, début juin, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de financer des activités extrémistes à travers le monde. Par la suite, les pays du Golfe ont adressé à Doha une liste de conditions destinées à lui faire infléchir sa politique étrangère.

Ils demandent notamment au Qatar de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer la base militaire turque située sur son territoire et de mettre fin à la diffusion de la chaîne de télévision Al Jazeera. Doha a pour sa part qualifié ces exigences d'irréalistes et a appelé à les réviser.