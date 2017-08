Armes US pour l'Ukraine: le Kremlin appelle à éviter les actions provocatrices

Le Kremlin appelle les parties prétendant à un rôle dans la résolution de la crise ukrainienne à éviter les actions qui pourraient provoquer une augmentation de la tension dans le pays.

«Nous croyons que toutes les parties, en particulier les pays qui revendiquent un rôle dans le règlement de la situation, doivent éviter de s'engager dans des actions susceptibles de provoquer une augmentation de la tension dans une région aussi difficile», a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

Auparavant, le journal américain The Wall Street Journal a annoncé, se référant à des sources au sein de l'armée et des diplomates, que le Pentagone et le Département d'État auraient élaboré un plan visant à fournir aux autorités ukrainiennes des missiles anti-char et d'autres armes classifiées comme «défensives».

© AFP 2017 Jonathan Ernst Washington se penche sur une nouvelle livraison d’armes à Kiev

Selon le média, il s'agirait de lance-missiles antichars américains portables Javelin, de systèmes de défense aérienne, ainsi que d'autres armes.

Pourtant la Maison-Blanche n'aurait pas encore approuvé cette initiative.

La Russie avait à plusieurs reprises mis en garde contre ces plans de livraisons, signalant que cela pourrait conduire à une escalade du conflit dans le Donbass. La plupart des hommes politiques européens se sont prononcés contre les livraisons d'armes à l'Ukraine.