La chaîne RT institue un prix annuel en mémoire de son correspondant tué en Syrie

La chaîne de télévision RT a créé un prix international en mémoire du journaliste travaillant pour RT, Khaled G.Alkhateb, qui a été tué en Syrie le 30 juillet dernier, a annoncé la rédactrice en chef de la chaîne, Margarita Simonian.

«Nous décernerons ce prix aux correspondants de guerre courageux dont le travail, fait avec abnégation et au risque de leur vie, a permis ou aura permis — cette année, l'an prochain, dans cinq ou dix ans — de mettre en lumière les horreurs que les guerres apportent dans les foyers et les pays», a indiqué Mme Simonian lors d'une cérémonie funèbre.

La cérémonie de remise de ce prix aura lieu chaque année le 30 juillet, à la date anniversaire de la mort du journaliste syrien.

«Malheureusement, cela ne nous rendra pas Khaled, mais quelque chose me dit qu'il peut le voir, le sentir et le savoir», a ajouté la rédactrice en chef.

Khaled G.Alkhateb, correspondant travaillant pour RT, a été mortellement blessé le 30 juillet dans une frappe de roquette des terroristes de Daech contre les positions de l'armée syrienne dans la province de Homs. Le cameraman Muutaz Yaqoub, qui travaillait avec lui, a été blessé.

«L'amour de la Patrie et l'amour de la vérité font à des milliers d'hommes et femmes, jeunes ou non, quitter leurs familles, prendre une caméra, un microphone et, s'il ont de la chance, enfiler un gilet pare-balles pour aller de théâtre de guerre en théâtre de guerre et faire part de leurs horreurs au monde entier. Nous ne pouvons qu'éprouver fierté et admiration pour eux», a conclu Margarita Simonian.