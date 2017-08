En Marche appelle à bannir Sputnik et RT: vous avez dit «valeurs démocratiques»?

Selon de récentes révélations publiées par Wikileaks, le mouvement En marche! a demandé lors de la campagne présidentielle de 2017 aux réseaux sociaux et aux médias français de bannir Sputnik et RT. Une situation qui a poussé à réagir la rédactrice en chef de Sputnik et de RT, Margarita Simonian.

«Le parti du président démocratique Macron a conseillé démocratiquement aux médias français "de cesser de relayer les informations" livrées par Sputnik et RT, parce que nous n'aimons pas assez son candidat. Je me représentais les valeurs démocratiques autrement», a déclaré à Sputnik Margarita Simonian.

Mme Simonian a également indiqué que, suivant la logique du parti de Macron, il faudrait expulser de Russie tous les médias occidentaux, ceux-ci s'opposant constamment au président russe Vladimir Poutine et faisant campagne pour l'opposition russe, en cherchant à s'ingérer dans les élections organisées en Russie.

© AFP 2017 Damien MEYER MacronLeaks: quand En marche demandait aux réseaux sociaux de mettre Sputnik et RT au ban

Selon elle, l'étiquette «fausses nouvelles» apposée sur toute information avec laquelle Emmanuel Macron est en désaccord crée un précédent dangereux qui menace la liberté d'expression et le journalisme en général.

De nouveaux courriels publiés par WikiLeaks lundi matin démontrent clairement que le mouvement En marche cherchait à exercer la censure et à influencer les médias étrangers et les réseaux sociaux lors de sa campagne présidentielle de 2017.

«Aux médias français et étrangers, afin qu'ils cessent systématiquement de relayer les "informations" livrées par les sites mentionnés [Sputnik et RT], fût-ce pour en vérifier le bien-fondé», lit-on dans l'un des courriels d'Emmanuel Macron publiés lundi matin, qui met en lumière les tentatives du mouvement visant à influencer les réseaux sociaux et mettre au ban Sputnik et RT, deux médias opposés au courant dominant, lors des élections présidentielles de 2017.

© WikiLeaks Courriel concernant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron publié par WikiLeaks: «Contre les tentatives de déstabilisation de la campagne présidentielle...»

La République en marche cherchait en outre à influencer directement les dirigeants des grands réseaux sociaux, «afin qu'ils identifient clairement [Sputnik et RT] comme étant des sites de propagande», dépassant ainsi largement le cadre d'une censure justifiée, qu'elle n'a par ailleurs pas le droit d'exercer.

© WikiLeaks Courriel concernant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron publié par WikiLeaks: «Contre les tentatives de déstabilisation de la campagne présidentielle...»

Alors que le mouvement En Marche! accuse Sputnik et RT de propagande, on se souvient d'un incident survenu la veille du second tour de l'élection présidentielle, quand la Libération a appelé à voter Macron en Une. La couverture du journal a laissé plus d'un internaute sceptique.

Pour rappel, WikiLeaks a publié lundi matin des archives consultables de 21.075 courriels uniques vérifiables concernant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Les courriels sont compris entre le 20 mars 2009 et 24 avril 2017. Les 21.075 courriels ont été vérifiés au cas par cas par WikiLeaks à l'aide de son système DKIM.