1er tête-à-tête entre les ambassadeurs russe et US auprès de l’Onu

Les ambassadeurs russe et américain auprès de l'Onu ont tenu ce mardi leur première rencontre. Les diplomates ont discuté de la lutte contre le terrorisme, de la situation autour de la Corée du Nord et des perspectives des relations entre les deux pays au sein de l'organisation internationale, indique l'agence Bloomberg se référant à la déclaration du représentant américain.

© Sputnik. Grigory Sysoev Vassili Nebenzya est nommé ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l’Onu

Vassili Nebenzya a également commenté les changements survenus à l'Onu depuis son dernier séjour à New York, quand il travaillait dans l'organisation internationale.

«Il y a 17 ans que je suis parti. Je dois voir ce qui a changé. Le bâtiment n'a pas changé, à l'exception des rénovations…», a déclaré M. Nebenzya.

Né en 1962, Vassili Nebenzya est diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou en 1983. Entre 1996 et 2000, il travaillait comme conseiller principal à la mission permanente de la Russie auprès de l'Onu à New York. De 2006 à 2012, il était le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'Onu à Genève. Depuis 2013, il occupait le poste de ministre adjoint des Affaires étrangères. Il est marié et a un fils.

Le précédent ambassadeur russe à l'Onu, Vitali Tchourkine, est décédé le 20 février dernier dans son bureau de New York, quelques heures avant son 65e anniversaire.